Fidel Escobar a la espera del reconocimiento médico con Saprissa

Costa Rica/Fidel Escobar llegó el miércoles a Costa Rica y este jueves deberá pasar por el reconocimiento médico con el Deportivo Saprissa.

El internacional con la selección absoluta de Panamá y mundialista en Rusia 2018, viene de jugar con Cultural y Deportiva Leonesa de la Tercera División de España (I División Aficionada de la Real Federación Española de Fútbol).

"Me ilusionó mucho (fichar con Saprissa). Estaba de vacaciones, mi agente me llamó, se presentó la oferta y yo no lo dudé. Cuando le di el sí. Él se encargó de lo demás", señaló Escobar a su llegada, en declaraciones que recoge en canal Repretel.

"Yo no lo llamaba, no le preguntaba nada y él se encargó de todo", agregó.

El jugador de 27 años busca consolidarse a nivel de clubes con Saprissa para luego aspirar a tener otra oportunidad en Europa.