Fidel Escobar marcó en el clásico de Costa Rica y así reaccionaron los aficionados morados

Saprissa vs LDA

En el fútbol de Costa Rica se celebró el clásico del fútbol en ese país, entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, un panameño se convirtió en héroe para los morados.

Hablamos del defensor Fidel Escobar jugador de la selección de Panamá quien anotó el gol de la victoria para Saprissa en una noche morada con un toque de color panameño.

La anotación de Fidel Escobar fue al minuto 39, Escobar con una movida maradoniana tomó el esférico desde un cuarto de cancha eludiendo rivales y culminando con un potente disparo con pierna izquierda. Para Escobar este es el primer gol que anota con la entidad morada.

Fidel Escobar al finalizar el partido destacó: "estoy contento por el gol, los compañeros me decían que cuándo iba a marcar uno y luego del partido contra Motagua dije que era en el tiempo de Dios. Se dio en el clásico y estoy feliz de marcar el primer gol con este equipo tan grande”.

Descripción de su gol: "vi el espacio, vi que Mariano me la dio y me fui hacia adentro, me iban a tapar y seguí y por dicha marqué y se nos dieron los tres puntos".

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, elogió el trabajo del panameño Fidel Escobar: "es un jugador muy versátil. Tiene grandes cualidades físicas y tácticas, además de un gran remate de media distancia. No me sorprende su capacidad, que todos conocemos, y tampoco me sorprende el gran gol que hizo ante Alajuelense".

En redes sociales, los aficionados morados y prensa tica opinaron luego del partido:

Buenos días a los que tenemos en nuestro equipo al comandante Fidel Escobar Mendieta. 💜 pic.twitter.com/ze9I38Q003 — Maria Paula (@mariapaula__9) 5 de noviembre de 2023

Anoche cayó uno de los goles más esperados por todos los morados. El Comandante Fidel Escobar anotó su primer gol vestido con la camiseta de Saprissa. Esta es la cuarta aportación directa de gol de Fidel en el semestre, pues suma 3 asistencias.



El Comandante. 💜🫡 pic.twitter.com/qZ3fC0tV4c — SapriAnalytics (@SapriAnalytics) 5 de noviembre de 2023

Que manera de marcar el primer gol en CR #FidelEscobar. Esperemos los goles en esa cancha este año sean solo con la morada 😃

Viva Saprissa y @JosueQuesada17

Sigan viendo — Aaron Villalobos (@AaronVilla1992) 5 de noviembre de 2023

En este perfil amamos a Fidel Escobar y lo recordaremos por siempre con este ¡GOLAZO! 🫡🇵🇦💜 https://t.co/8dOpZPfEZU — 𝑨𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 38 🟣⚪️ (@handymorado1997) 5 de noviembre de 2023

Fidel Escobar nunca olvidará su primer gol con la camiseta del Saprissa https://t.co/0A2fyOwQL3 — Puro Deporte (@PuroDeporteLN) 5 de noviembre de 2023

mi amor por fidel escobar crece cada día más — nana (@a1anaa_) 5 de noviembre de 2023