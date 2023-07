Fútbol Playa: Panamá enfrentó a Paraguay y este fue el resultado

La selección de fútbol playa de Panamá luego de su triunfo ante Ecuador 5-3 le tocó enfrentar este miércoles 19 de julio a su similar de Paraguay.

En esta oportunidad los panameños no pudieron ante los paraguayos cayendo 8-3 donde los goles por Panamá fueron anotados por Rafael García, Luis Quintero y Enzo Cáceres.

El próximo partido de la selección de Panamá será ante Colombia el 20 de julio.

¡LOS TITULARES 🆚 🇵🇾!



Aquí el equipo titular presentado por el DT de #PanamáFutPlaya🇵🇦, Jorge González, para el partido 🆚 Paraguay🇵🇾 por los Juegos Suramericanos de Playa🏖️.



🇵🇦 🆚 🇵🇾

🕘9️⃣am

🏟️Parque Multideportivo El Rodadero

📺https://t.co/qCxLmA1XYA#TodosSomosPanamá🙌🏻 pic.twitter.com/2VkhJV657e — FEPAFUT (@fepafut) 19 de julio de 2023

Formato de competencia

El certamen se divide en dos grupos de 4 equipos cada uno.

Se jugará primero una ronda de todos contra todos, para posteriormente definir las posiciones finales del torneo.

Cada selección, se enfrentará a la selección con la que haya coincidido en posición del grupo opuesto.

Es decir: Primero A vs Primero B, Segundo A vs Segundo B, Tercero A vs Tercero B, Cuarto A vs Cuarto B.

Grupo A

Ecuador

Panamá

Colombia

Paraguay

Grupo B

Uruguay

Venezuela

Brasil

Argentina.