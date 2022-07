Antes del fútbol, Rosario Vargas practicaba ballet

En una entrevista especial realizada a la jugadora de la selección nacional Rosario Vargas en Somos La Sele, abrió su historia de cómo inició su joven carrera del fútbol.

Luego de participar en el Campeonato Concacaf W con la selección de Panamá, Rosario Vargas en el set de Somos La Sele, contó su historia antes de ser jugadora profesional con el Valencia.

Como ella misma dice que era una niña normal, su hermano jugaba fútbol en el Colegio San Agustín y ella se dedicaba al ballet: "Yo era una niña normal, somos tres hermanos, la única niña yo, yo hacía ballet, mi hermano hacía futbol, estaba en el Colegio San Agustín, empecé a jugar ahí, con chicos".

Rosario Vargas era guardameta en sus inicios, luego inició a jugar en la Copa Talentos con 12 años y ya con jugadoras pero Sub-18.

"A los 12 años me dijeron dizque oye, como no hay fútbol femenino, hay una selección Sub-20 por qué no vas y no pierdes nada, en ese entonces estaba la profesora Raiza en ese entonces, yo llegué el primer día y me dijeron dizque aquí no vamos a regalar ocho años, seguí entrenando siete meses, ocho meses para el premundial que justamente todas las que están jugando con la selección, pasaron esos ochos meses y rendí".

Llegó ese momento que que su madre habló con ella, seriamente y le preguntó; "Oye, ¿tú de verdad te quieres dedicar al fútbol? y con los ojos cerrados dije sí". Rosario Vargas en ese entonces tenía 14 años de edad.

La realidad para Rosario era seguir estudiando y ella cuenta que tuvo que irse a Costa Rica donde jugó con el Saprissa; "Sigo estudiando en el colegio, entrenamos a las cinco de la mañana, viví cuatro meses sola, tuve que hacer desbarajustes pero para crecer y seguir en lo que quería que era ser futbolista profesional".

Rosario Vargas jugó una temporada con el Saprissa para luego viajar a España a los 14 años de edad, fichada por el Madrid CFF pero el Valencia le había visto:

"Llego fichada por el Madrid CFF pero antes de fichar el Valencia ya me había visto y me dijo oye, te queremos, te vas para Suiza ya, eres un prospecto, toda la homologación había que hacerse en Madrid, entonces decidí quedarme en Madrid, pasa una temporada y me llama el director deportivo del Valencia que querían ficharme".

Ya ha jugado tres temporadas con el Valencia y se acaba de coronar campeona de liga, actualmente Rosario Vargas estudia sicología y es entrenadora de fútbol.