LAAC 2024: El míster Thomas Christiansen en modo golf

Panamá/El seleccionador de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, acudió este martes al 'driving range' del Santa María Golf Club para motivar a los golfistas del país que competirán del 18 al 21 de enero en el Latin America Amateur Championship (LAAC).

El discurso motivacional del entrenador hispano-danés estuvo centrado en el "sentido de propiedad" de los deportistas panameños y el "orgullo" de representar al país y más cuando se juega de local, donde estarán siempre arropados por sus familiares y amigos.

"Estamos aquí para ayudar", resaltó el entrenador, antes de aupar al grupo de golfistas a gritar tres veces Panamá, para cerrar la charla motivacional.

"Muy agradecido con la visita del profe, nos dio un gran mensaje. Para mi y mis compañeros es una bendición y una oportunidad que nos haya visitado, estoy agradecido con él y con la persona que lo trajo", indicó a EFE el jugador panameño, Raúl Carbonell.

Cabonell, quien ha jugado otras versiones del LACC, reconoció la labor del entrenador al frente de la selección de fútbol de Panamá y subrayó que "hay que seguir apoyándolo" camino a sus próximos compromisos que vienen con la selección de fútbol.

"Esta visita es una bendición, porque nos da más garra para enfrentar lo que viene esta semana", apuntó Carbonell.

Thomas, a su paso por el club de golf al que prometió regresar para jugar un par de hoyos, fue la atracción para todos los presentes en el lugar, que aprovecharon para llevarse un recuerdo con el entrenador.

"Siempre conversar con el míster es un gusto, nos dio una buena charla a nosotros como equipo y a los que estamos representando a Panamá", manifestó a EFE el golfista panameño, Omar Tejeira.

Tejeira, de 33 años , agregó que a pesar de que el golf es un deporte individual "es interesante intercambiar unas palabras con el profe" a solo dos días de comenzar un torneo bastante exigente.

La cancha Santa María Golf Club, que abrió sus puertas en 2021 y fue diseñada por Jack Nicklaus, será el escenario de la novena edición del Latin America Amateur Championship de Golf (LAAC).

El campeón entre los 108 jugadores de los 27 países que tomarán la partida el jueves próximo en del LAAC, jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National y The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2.