Jenni Hermoso | ¡Alerta! "Como te vea por la calle te apuñalo" amenazas hacia la futbolista española

La futbolista campeona del mundo con España en la Copa Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, Jenni Hermoso, sigue su andar en el fútbol profesional y en una entrevista dada al programa Planeta Calleja, reveló que ha sido víctima de amenazas.

Principalmente por via digital donde muchos usuarios le han mandado mensajes intimidantes o deseándole cosas malas, sobre todo después de la polémica generada por el beso recibido sin su consentimiento por parte de Luis Rubiales.

Rubiales Inhabilitado por la FIFA, por delito de agresión sexual y otro de coacciones, luego del beso en la ceremonia de premiación del Mundial femenino 2023.

"Cuando abres las redes sociales, te llegan. Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables...lo más fuerte que me han dicho ha sido 'como te vea por la calle te apuñalo'. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado".

"En todo momento he hecho lo que creía que era correcto. Todas mis compañeras pensamos que hemos hecho algo bonito para la sociedad. Para las niñas, mujeres... Jamás hemos comparado casos con lo que nos ha pasado. Lo que hacemos es tomar esto de punto de partida para no llegar a cosas mucho más graves”.

Durante los premios The Best, Jenni Hermoso fue cuestionada sobre su momento emocional luego del beso con Rubiales: "la vida sigue, todos seguimos, sigo siendo futbolista y a mí lo que me gusta es el fútbol y poder disfrutarlo", acoto el nuevo fichaje de Tigres en la Liga Femenil de México.