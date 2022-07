Mike Stump en la búsqueda de talento para la selección panameña Sub-17

En las últimas semanas un grupo de entrenadores, encabezado por Mike Stump, realiza visorías en diferentes puntos del territorio panameño para captar a jugadores que puedan conformar la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá.

Tras varios días de trabajo, Stump destaca que ha sido un trabajo arduo en el que se han visto muchos futbolistas con el talento y el deseo de ser parte del equipo panameño.

"Venimos de Bocas del Toro, trabajando con el cuerpo técnico. Tenemos un grupo de jugadores del interior, faltando solamente Veraguas y provincias centrales que se tuvo que cancelar", precisó.

Las protestas en diferentes puntos del país provocaron la suspensión de la visoría prevista para las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, que estaban previstas para realizarse del 15 al 17 de julio. El técnico espera que esta se reprograme pronto para ver a más jugadores y hacer las evaluaciones respectivas que permitan llevar adelante la integración del grupo con el que se trabajará después conformar el equipo panameño Sub-17.

"Hemos hecho partidos en los lugares que hemos ido. Ayer y hoy se vieron a jugadores inscritos en la LigaProm y les dimos dos días de visoría", señaló. "Luego haremos esto en academias y clubes locales".

En los últimos días se han observado a futbolistas que participan en la LigaProm los que han acudido a las visorías realizadas en el estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia.

"Hay un grupo que están en la base de datos y le hemos dado seguimiento", reconoció. "Obviamente, en esta temporada, el incremento en la Liga Prom ha sido casi un 50%, el doble de la temporada pasada. Creo que los clubes saben que necesitan que esos jugadores sean vistos y que entrenen en un entorno más exigente y por eso tenemos tantos jugadores ahora".

Stump, quien asume la dirección técnica de la selección panameña Sub-17, lleva adelante las visorías junto a su grupo de trabajo y el respaldo del técnico del elenco mayor panameño, Thomas Christiansen.

"Este es un gran orgullo. Creo que he estado trabajando por más de 20 años para nuestro fútbol y siempre me he dedicado y dado lo mejor de mí, sacrificado mucho", expresó. "Esta oportunidad la quiero aprovechar y hacer lo mejor para nuestro país, para nuestro fútbol, para crecer. A los jóvenes, más que todo, estoy aquí por ellos", puntualizó.