Mundial Uzbekistán 2024| Jaime Peñaloza, el custodio de la portería de Panamá Futsal

Panamá/Nació un 3 de mayo de 1997, en el barrio Altos de Cristo, del distrito de San Miguelito, en la Ciudad de Panamá

Fue el último ganador de un Guante de Oro de Concacaf para Panamá. Con 27 años se ha convertido en un jugador fundamental para el equipo que dirige Alex Del Rosario. Sus atajadas e incluso sus goles influyeron en que Panamá pudiera alzarse con el título de campeones de la región en el pasado Premundial.

Su nombre es Jaime Peñaloza, y su seguridad bajo los cuatro palos es toda una garantía para Panamá Futsal.

Peñaloza, actual portero del CD Los Lobos de Chiriquí de la Liga Nacional de Futsal, busca hacer historia con la selección, logrando volver a pasar de fase de grupos en la próxima Copa Mundial de Futsal de Uzbekistán 2024, un hito que solo se ha conseguido una única vez, en Tailandia 2012.

Aquí les dejamos las preguntas con Jaime Peñaloza.

Fecha de nacimiento

3 de mayo de 1997.

¿De dónde eres?

Soy de San Miguelito, Altos del Cristo, de la provincia de Panamá.

¿A qué edad comenzaste a practicar futsal?

Inicié a los 15 años a practicar futsal.

¿Por qué decidiste practicar futsal?

Porque me gustaba ese deporte. Se exige mucho y me gustan los movimientos que hacen los jugadores.

¿Una persona que te haya inspirado?

Esa persona es mi mamá. Desde pequeño siempre me ha apoyado en el deporte.

¿Qué te decía?

Mi mamá siempre me brindó ese aliento, de que hay que hacer las cosas de la mejor manera.

Jugador favorito

Falcao.

Jugador favorito del plano nacional

Alquis Alvarado.

¿Por qué decidiste ser portero?

Comencé en fútbol once, era mediocampista y en una birria necesitaban en un arquero. Me metí yo a la portería y me gustó.

¿Cómo has vivido este segundo proceso?

Lo he vivido de una manera bonita. Son muchas experiencias, se trata de convivir. Esto es una selección. Un lugar donde todo el mundo quisiera estar y Dios primero lograré mi segundo Mundial.

¿Cómo viviste el pasado Premundial?

Fue un grupo muy unido. Todos remamos hacia un solo lado y cumplimos un sueño que todos queríamos. Quedar campeones de Concacaf.

¿Un sueño?

Jugar afuera del país

¿Algún equipo?

Quiero llegar a Europa

¿Un lema de vida?

“La humildad, ante todo”. Esa es una frase que pasa por encima de todas las cosas. Siempre hay que tener humildad.

¿Qué significa para ti vestir la camiseta de la selección de Panamá?

Para mí es un anhelo que todos deseamos desde pequeño. Gracias a Dios se logró el objetivo gracias a mi trabajo y sacrificio.

¿Alguna meta con la selección?

Clasificar a un quinto Mundial

¿El objetivo en Uzbekistán 2024?

Pasar de la primera ronda

Un mensaje para la afición

Que confíen en nosotros. Lo vamos a dar todo por el todo en el Mundial

Datos personales

Nombre: Jaime Antonio Peñaloza Sánchez

Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1997

Edad: 27 años

Club: CD Los Lobos de la Liga Nacional de Futsal

Provincia: Panamá

Instagram: @jaime_antonio_03

