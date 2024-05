Galicia vs Panamá: Definida la selección gallega para enfrentar a la Sele

Galicia vs Panamá por las pantallas de TVMAX el viernes 31 de mayo desde la 1:00 pm.

La selección de Galicia, próximo rival de la selección de Panamá luego de enfrentar a la de Catalunya, anunció a través de su entrenador Diego Martínez los convocados para el viernes 31 de mayo en territorio gallego.

Este partido se jugará en el Estadio Municipal de Abanca Balaídos, los gallegos regresan a la cancha luego de ocho años cuando enfrentaron a la selección de Venezuela.

La selección de Galicia iniciará su concentración el jueves 30 de mayo.

Los convocados:

Guardametas:

Iván Villar (Celta)

Álvaro Ratón (Wisla Cracovia)

Fran Vieites (Betis)

Defensas:

Jonny Otto (PAOK Salónica)

Lucas Taibo (Sporting Club de Portugal)

Álvaro Lemos (Las Palmas)

Álvaro Carreras (Benfica)

Miguel Loureiro (Huesca)

Germán Nóvoa (Arenteiro)

Kevin Vázquez (Celta)

Quique Fornos (Cultural Leonesa)

Carlos Domínguez (Celta)

Hugo Bueno (Wolverhampton)

Centrocampistas:

Diego Villares (Deportivo)

Hugo Sotelo (Celta)

Héber Pena (Racing)

Álex López (Racing)

Iker Losada (Racing)

Delanteros:

Miguel Rodríguez (Celta)

Manu Justo (Racing)

Iago Aspas

Lucas Pérez.

La selección de fútbol de Galicia tiene una historia rica y un significado cultural importante para la región.

Orígenes y Primeros Partidos

La selección de Galicia de fútbol, también conocida como la "Irmandiña", no está afiliada a la FIFA ni a la UEFA, lo que significa que no participa en competiciones oficiales como la Copa del Mundo o la Eurocopa. Sin embargo, representa a la comunidad autónoma de Galicia en partidos amistosos y torneos no oficiales.

El primer partido registrado de la selección de Galicia se jugó el 19 de noviembre de 1922 contra una selección de Portugal en el Estadio de Coya, en Vigo. El encuentro terminó con una victoria de Galicia por 4-1.

Resurgimiento Moderno

Después de un largo periodo de inactividad, la selección de Galicia volvió a jugar en el año 2005. Este resurgimiento fue impulsado por el deseo de celebrar la identidad gallega y promover el fútbol en la región. Desde entonces, la selección ha disputado varios partidos amistosos, generalmente durante el periodo navideño.

Partidos y Resultados Notables

En la etapa moderna, la selección ha jugado contra equipos como Uruguay, Ecuador y Venezuela, entre otros. Estos partidos han servido para poner en valor el talento de los jugadores gallegos y para fortalecer el sentido de comunidad y orgullo regional.

Plantilla y Entrenadores

La plantilla de la selección de Galicia generalmente está compuesta por jugadores gallegos que militan en diversos equipos, tanto de la primera como de la segunda división del fútbol español, así como en ligas extranjeras. Entrenadores destacados han sido jugadores y técnicos de renombre en la región, que aportan su experiencia y conocimiento al equipo.

La selección de fútbol de Galicia es más que un equipo deportivo; es una representación de la identidad, la cultura y el orgullo de una región con una rica historia futbolística. A través de sus partidos y sus jugadores, sigue inspirando a las generaciones de gallegos y celebrando el talento local en el mundo del fútbol.

Relacionado Selección de Panamá está completa y lista para enfrentar a Catalunya