Panamá Femenina busca subir la cantidad de jugadoras a seleccionar

Panamá/Continúan los entrenamientos de la Selección Mayor Femenina de Panamá en las instalaciones del COS Sports Plaza siguiendo de cerca a las jugadoras del plano local y algunas legionarias que se han ido incorporando al grupo para mantenerse en ritmo y estar a disposición del cuerpo técnico encabezado por 'Nacho' Quintana.

'Nacho' destaca la importancia de seguir el plan que se ha ejecutado en la pasada fecha FIFA combinando jugadoras jóvenes de la liga local y jugadoras de experiencia, para aumentar de a poco la cantidad de jugadoras seleccionables. "El foco está en lo físico, para que atléticamente puedan competir y es por tal razón que hemos creado perfiles por posición y queremos apostar a que más jugadoras estén dispuestas a competir y eso hará que tengamos una mejor selección con miras al próximo mundial ha celebrarse en Brasil", manifestaba ante los medios el estratega nacional.

Estructura de juego

Con relación al estilo de juego, Quintana manifestó lo siguiente: "Tenemos que modificar, al final nosotros debemos adaptarnos a la competencia. Es cierto que tuvimos una estructura de juego para clasificar al mundial y otra estructura para la Copa Oro, pero si las cosas no funcionan hay que realizar cambios. Tenemos una filosofía y no podemos casarnos con una idea, debemos ser conscientes y si las cosas no funcionan reitero hay que cambiarlas."

'Nacho' Quintana ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a las jugadoras legionarias que han aprovechado sus vacaciones luego de finalizada las temporadas con sus respectivos clubes y se han unido a los microciclos para mantenerse en forma y ritmo de juego con el objetivo de estar en óptimas condiciones para cuando el director técnico las requiera en determinada ocasión. Las últimas incorporaciones a los entrenamientos han sido Erika Hernández, Rebeca Espinoza, Nicole De Obaldía y Yamileth Palacios.

También ha destacado el punto de las jugadoras lesionadas que junto a Carlos han realizado un trabajo de fortalecimiento para tener en menor tiempo de vuelta en las canchas y adicionando que más jugadoras del plano local han salido al extranjero a ligas pocos conocidas, como es el caso de Palacios, y confirma más el crecimiento de la Liga Femenina de Fútbol.

La selección femenina entrenará este jueves de 8 a 10 am, abierto a los medios de comunicación, y finalizará su segunda semana de microciclos el viernes, en el mismo horario, en el COS Sports Plaza a puertas cerradas.

