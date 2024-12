Panamá Sub-17 intensifica su preparación rumbo a la Eliminatoria de Concacaf

Panamá/Un total de 28 jugadores continúa su intensa preparación de lunes a domingo, bajo la supervisión del entrenador Leonardo Pipino, con el objetivo de afrontar la Eliminatoria Sub-17 de CONCACAF, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez durante el mes de febrero.

Este lunes, 16 de diciembre, la Selección Masculina Sub-17 de Panamá dio inicio a una nueva semana de entrenamientos como parte de su proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Los entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones del CAI Sport Center, en Vía Israel. Con dos meses para el arranque de la eliminatoria, el equipo trabaja a doble jornada, enfocándose en su desempeño físico y técnico.

El horario semanal de prácticas comprende sesiones de 7:30 a.m. a 9:30 a.m., de lunes a viernes. Los días martes 17 y jueves 19, se suma un entrenamiento en el gimnasio Power Club, de 10:30 a 11:45 a.m.

Para el sábado 21, la preselección Sub-17 tiene programado un partido amistoso contra el equipo juvenil del Deportivo Árabe Unido, en el Estadio Rommel Fernández, como parte de su preparación para la competición oficial.

Eliminatoria Sub-17 de CONCACAF

La Eliminatoria Sub-17 de CONCACAF se jugará del 10 al 15 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con Panamá como cabeza de serie del grupo C, junto a las selecciones de República Dominicana, Aruba y Granada.

El ganador del grupo clasificará directamente entre los 8 mejores equipos de la región para la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que contará con un total de 48 selecciones en su edición inaugural ampliada.

Calendario del Grupo C:

10 de febrero : República Dominicana vs Aruba / Panamá vs Granada

: República Dominicana vs Aruba / Panamá vs Granada 12 de febrero : Granada vs República Dominicana / Panamá vs Aruba

: Granada vs República Dominicana / Panamá vs Aruba 15 de febrero: Granada vs Aruba / Panamá vs República Dominicana

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 está programado para disputarse del 5 al 27 de noviembre, y Panamá aspira a lograr su pase como anfitrión de la eliminatoria.

Con un sólido grupo y el liderazgo del DT Leonardo Pipino, la selección nacional Sub-17 está lista para enfrentar este reto y buscar su boleto a la mayor cita juvenil del fútbol mundial.

Con información de la FPF.

Mundiales Sub-17 de Fútbol Masculino: Origen y Estrellas.

La Copa Mundial de Fútbol Sub-17 es un torneo internacional de selecciones nacionales compuesto por jugadores masculinos menores de 17 años. Organizado por la FIFA, el torneo se celebra cada dos años y se originó en 1985 tras el éxito de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Inicialmente, la edad máxima de participación era de 16 años, pero se ajustó a 17 años en 1991.

Desde su creación, la Copa Mundial Sub-17 ha sido una plataforma crucial para el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Equipos de todo el mundo compiten en este torneo, y algunos de los países más exitosos incluyen a Nigeria con cinco títulos y Brasil con cuatro títulos.

Jugadores que se Convirtieron en Estrellas Mundiales

A lo largo de los años, muchos jugadores que participaron en la Copa Mundial Sub-17 han alcanzado la fama mundial. Aquí hay algunos ejemplos destacados:

Ronaldinho : El legendario brasileño participó en el Mundial Sub-17 de 1997 en Egipto. Su talento y habilidades excepcionales lo llevaron a convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

: El legendario brasileño participó en el en Egipto. Su talento y habilidades excepcionales lo llevaron a convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Cesc Fàbregas : El español jugó en el Mundial Sub-17 de 2003 en Finlandia. Más tarde, se convirtió en una pieza clave para el FC Barcelona y la selección española, ganando la Copa del Mundo en 2010.

: El español jugó en el en Finlandia. Más tarde, se convirtió en una pieza clave para el y la selección española, ganando la en 2010. Toni Kroos : El alemán participó en el Mundial Sub-17 de 2007 en Corea del Sur. Kroos ha tenido una carrera exitosa, ganando múltiples títulos con el Real Madrid y la selección alemana, incluyendo la Copa del Mundo en 2014.

: El alemán participó en el en Corea del Sur. Kroos ha tenido una carrera exitosa, ganando múltiples títulos con el y la selección alemana, incluyendo la en 2014. Phil Foden : El inglés jugó en el Mundial Sub-17 de 2017 en India, donde fue una de las estrellas del torneo. Foden ha continuado su ascenso en el Manchester City y la selección inglesa.

: El inglés jugó en el en India, donde fue una de las estrellas del torneo. Foden ha continuado su ascenso en el y la selección inglesa. Gianluigi Buffon: El legendario portero italiano participó en el Mundial Sub-17 de 1993. Buffon ha tenido una carrera larga y exitosa, siendo considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos.

Estos jugadores no solo destacaron en el Mundial Sub-17, sino que también dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial. La Copa Mundial Sub-17 sigue siendo una plataforma vital para descubrir y desarrollar futuros talentos, y su impacto en el fútbol global es innegable.