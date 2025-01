Panamá Sub-17 se mete invicta a cuartos de final del Torneo del Sol en México

México/Con goles de Ezequiel Catuy y Abraham Altamirano, la Selección Masculina Sub-17 de Panamá logró una nueva victoria en el Torneo del Sol en México al vencer por 2-0 al equipo del Sector Amateur, en un partido celebrado este miércoles 8 de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Toluca, México.

Catuy abrió el marcador por el onceno nacional al minuto 13 al aprovechar un preciso pase de Estevis López para decretar el 1-0.

Luego apareció Altamirano al minuto 38 con el 2-0 en un fuerte disparo de derecha, luego de un rebote del arquero rival, en un encuentro que se jugó en la cancha #4 de la FMF, en Toluca.

Panamá Sub-17 salió en su titular con Adamir Aparicio; Shayron Stewart, Renso Reyes, Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Ezequiel Catuy, Abraham Salinas, Adrián Olivardia, Estevis López, Gerson Gordón, Abraham Altamirano.

Con esta victoria, los dirigidos por el entrenador Leonardo Pipino lograron su boleto de forma invicta a la siguiente fase de cuartos de final al clasificar como primer lugar del grupo D con un total de 8 puntos.

Para el jueves 9 de enero, la Sub-17 estará disputando su partido de cuartos de final ante la Selección Occidente, en un partido programado a jugarse en la cancha #4 de la FMF, desde las 10:30 a.m. (hora de Panamá).

Panamá Sub-17 viene de vencer a Occidente en penales por 4-2 el pasado martes en su partido de ronda de grupos, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

La Selección Occidente avanzó como segundo lugar del grupo, tras superar en tanda de penales a la Selección Sureste por 5-3, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Los enfrentamientos en la ronda de los cuartos de final son: la Selección Sub-17 de México vs Selección Centro, Panamá Sub-17 vs Selección Occidente, Selección Liga Premier vs Selección Liga TDP y Selección Metropolitana vs Selección Sub-17 de Jamaica.

La Selección Sub-17 se encuentra en México preparándose para buscar su boleto mundialista en el próximo Premundial Sub-17 de Concacaf, a realizarse en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, del 10 al 15 de febrero.

Los partidos se podrán ver en vivo en la página de Facebook de la Liga TDP de México.

Tabla de posiciones

Grupo D

Panamá 8pts +4

Occidente 6pts +1

Sureste 4pts +4

Amateur 0pts -9

Resultados

Fecha 1 (6 de enero)

Occidente 1-0 Amateur

Panamá 3-1 Sureste

Fecha 2 (7 de enero)

Panamá 1 (4-2) 1 Occidente

Sureste 7-1 Amateur

Fecha 3 (8 de enero)

Panamá 2-0 Amateur

Sureste 0 (3-5) 0 Occidente

Cuartos de final (Jueves 9 de enero)

Panamá vs Occidente

10:30 a.m. – Cancha #4

Selección Sub-17 de México vs Selección Centro

10:30 a.m. – Cancha #1

Selección Liga Premier vs Selección Liga TDP

1:30 p.m. – Cancha #1

Selección Metropolitana vs Selección Sub-17 de Jamaica

1:30 p.m. – Cancha #4

Te puede interesar: Iván Picart: Tristeza en la selección de Panamá

Juego anterior

La Selección Masculina Sub-17 de Panamá mantuvo su invicto en el Torneo del Sol luego de imponerse en la tanda de los penales por 4 a 2 sobre la Selección Occidente de la Liga TDP de México, en un partido celebrado este martes 7 de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Toluca, México.

El guardameta David Bonilla fue clave en los penales por Panamá al detener dos intentos del equipo mexicano.

El encuentro disputado en la cancha #1 de la FMF concluyó en su tiempo reglamentario con un marcador de 1 a 1.

Por Panamá Sub-17, Gerson Gordón anotó el tanto del empate en la recta final del partido al minuto 85.

Gordón ingresó en el segundo tiempo y aprovechó un pase de Ezequiel Catuy para marcar su segundo gol en lo que va del Torneo del Sol.

El tanto de la Selección Occidente cayó al minuto 32 en otro error defensivo del elenco panameño.

El equipo titular que salió por Panamá fue con: David Bonilla; Shayron Stewart, Renso Reyes, Héctor Brias, Abraham Salinas, Josimar Insturain, Joseph López, Oliver Pinzón, Isaac Delgado, Raúl Rodríguez, Abraham Altamirano.

En los penales anotaron por Panamá: Abraham Altamirano, Joseph Pacheco, Gerson Gordón y Shayron Stewart.

Información de FPF

Te puede interesar: Pequeñas Ligas: Balanza nivelada en final del Metropolitano de Béisbol Preinfantil