Panamá Sub-20 | ¿Cuándo juega la Sele mundialista ante Estados Unidos en semifinales?

Panamá/La selección de Panamá Sub-20 está lista para enfrentar su próximo desafío en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF que se disputa en México.

Tras un emocionante partido en el que Panamá derrotó a Canadá 2-1 en tiempo extra, el equipo no solo avanzó a las semifinales del certamen, sino que también aseguró su clasificación para su séptimo mundial. Este logro es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación del equipo dirigido por el entrenador panameño Jorge Dely Valdés.

El siguiente partido de los jóvenes panameños será contra los Estados Unidos, quienes vienen de una victoria ajustada de 1-0 sobre Guatemala. Este encuentro promete ser intenso y competitivo, ya que ambos equipos buscan avanzar a la final del torneo. El choque Estados Unidos vs Panamá se jugará el viernes 2 de agosto a partir de las 4:00 pm en el Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya.

La selección de Panamá Sub-20 ha demostrado un notable espíritu de lucha y habilidad técnica a lo largo del torneo, y el próximo partido será una prueba crucial de su capacidad para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de la región. Los dirigidos por Jorge Dely Valdés están decididos a continuar con su racha ganadora y a asegurar su lugar en la final del campeonato.

Los aficionados al fútbol panameño estarán atentos y llenos de esperanza, apoyando a su equipo desde la distancia. La actuación de la selección de Panamá Sub-20 en este campeonato no solo ha sido motivo de orgullo nacional, sino que también ha puesto de manifiesto el talento y el potencial de los jóvenes futbolistas del país.

El Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya será el escenario de este esperado enfrentamiento. Con la emoción y la expectativa en su punto más alto, el partido entre Estados Unidos y Panamá promete ser un espectáculo de habilidad y determinación, donde cada jugador dará lo mejor de sí para llevar a su equipo a la victoria.

En resumen, el próximo partido de la selección de Panamá Sub-20 en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF es un momento crucial en el camino hacia la gloria. Con su reciente clasificación para el mundial y su avance a las semifinales, el equipo panameño está listo para enfrentar este desafío con confianza y determinación.

Palabras de los goleadores en el partido ante Estados Unidos.

Rafael Mosquera:

"Fue un partido muy aguerrido. Sabíamos que no iba a ser fácil; los equipos que llegan a estas instancias no son fáciles, son difíciles. Tuvimos algunos errores al principio, pero en el segundo tiempo pudimos cambiar la actitud y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Es una sensación muy bonita, no cualquiera llega a un mundial en cada categoría y gracias a Dios se me dio. Tenía la espinita del premundial pasado y junto a mi compañero Aimar, que estuvimos en el proceso anterior, fuimos los afortunados de hacer los goles para lograr que la selección pasara al mundial. Les dije a mis compañeros que ganamos la batalla pero no la guerra, porque logramos un objetivo que era clasificar al mundial pero también queremos ser campeones."

Aimar Modelo:

"Fueron 120 minutos bien luchados, un partido difícil. Me quedo con la entrega y el sacrificio del equipo; luchamos hasta el final y se nos dio el resultado. Para mí, esta clasificación es muy especial, ya que estuve con mi compañero Rafael en el premundial anterior y no habíamos podido clasificar. Es muy emotivo, un sueño de niño también. Gracias a Dios se dio la clasificación. Ahora toca pasar la página, ya toca enfocarse para el siguiente partido y el grupo está preparado."