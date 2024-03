Panamá vs México Liga de Naciones Concacaf| "Me molesta perder. Nos faltó actitud y contundencia", Christiansen

Estados Unidos/Visiblemente contrariado y frustrado por la derrota. Así se mostró el técnico Thomas Christiansen en la conferencia de prensa posterior a la caída de Panamá ante México, por 0-3, en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

"Lo que me molesta es perder. No fue un buen día, no le competimos. no tuvimos contundencia en las áreas defensiva y ofensiva", expreso el estratega hispano-danés.

Christiansen reconoció que los dos goles, anotados por el equipo mexicano en el primer tiempo, fueron claves en el desarrollo del partido. Aunque ponderó que sus dirigidos mejoraron su desempeño en la segunda parte.

"Nos faltó cierta actitud en la primera parte, algo que corregimos en la segunda parte, pero llegó el (tercer) gol de México y se definió el partido", comentó. " No competimos en el primer tiempo, en el segundo nos metimos en el partido, pero no fuimos contundentes y eso ante México es difícil".

El entrenador expresó su molestia por la poca eficacia del colectivo panameño en jugadas a balón parado, un aspecto que el cuerpo técnico enfatizó durante los entrenamientos.

"Me fastidia bastante el tiempo que invertimos en jugadas a balón parado y que no supimos aprovechar", señaló.

En cuanto al estado físico de Édgar Yoel Bárcenas, quien salió lesionado al minuto 14 de juego, Christiansen indicó que tiene una molestia muscular. A pesar de que reconoce su importancia dentro de su plan de juego, el timonel resaltó que el equipo canalero pudo competir, en el segundo tiempo, sin él. Al igual que sin el lateral titular Michael Amir Murillo quien no fue convocado por lesión.

Por otra parte, el técnico se mostró sorprendido por el minuto de silencio que se le dedicó a su padre, fallecido recientemente.

"No pensaba que guardarían un minuto de silencio por la muerte de mi padre. Es algo de agradecer a la Concacaf", admitió. "Fue algo bonito. Le quiero agradecer a la Concacaf. Lástima que no pudimos regalarle la victoria", puntualizó.