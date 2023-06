Panameñas listas para el partido contra Gibraltar

Este partido estará en vivo por las pantallas de TVMAX desde las 11:00 am.

Gibraltar vs Panamá

España/La selección femenina de Panamá está lista para enfrentar hoy lunes a su similar de Gibraltar en lo que será su tercer partido amistoso de los cinco que tiene confirmados antes de disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023.

Este domingo por la mañana europea, las jugadoras dirigidas por el DT, Nacho Quintana, entrenaron en una cancha de césped natural en excelentes condiciones, para luego descasar por la tarde con miras al partido del lunes.

Este será el primer partido amistoso y de preparación de la Selección Nacional tras darse a conocer la lista de 23 jugadoras que representarán al país en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Del total de las convocadas solo restan llegar Riley Tanner (tiene previsto estar en España este lunes por la tarde) y Wendy Natis, quien se estará sumando a la delegación en Arabia Saudita, una vez finalice de disputar la final de la liga colombiana con su equipo el América de Cali.

Nicole de Obaldía conversó con el centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol previo al partido ante Gibraltar:

“Estamos acostumbrándonos al cambio de hora, tuvimos un muy buen entreno (domingo) y seguiremos acoplándonos para lo que se viene”.

“Tenemos un grupo muy unido, estamos dando que hablar porque estamos sacando los resultados. Sé que mañana (vs Gibraltar) las cosas saldrán bien porque para eso nos estamos preparando”.

Laurie Batista, tiene muy claro cuáles son los objetivos de esta selección que se está preparando para la fiesta grande del fútbol mundial:

“Colectiva e individualmente estamos muy enfocadas. Estamos trabajando muy fuerte para lograr el objetivo que es contar con una estructura muy buena para poder ganar, sin importar que el de mañana sea un partido amistoso”.

“El profe (Nacho Quintana) me pide que me esfuerce, que de lo mejor de mí y que no tenga miedo porque él sabe y yo sé que tengo talento”.

Esta será la primera vez que Panamá se mida ante Gibraltar, teniendo en cuenta que este rival está en un proceso inicial de desarrollo del fútbol femenino el cual le ha permitido jugar cuatro partidos amistosos ante selecciones oficiales recién en el 2022.

