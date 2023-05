Raiza Gutiérrez destacó lo histórico que será para Panama jugar la Sud Ladies Cup

Panamá dirá presente con su selección femenina, en el Torneo Maurice Revello, evento que se desarrollará en el sur de Francia, en la ciudad de Marsella, del 16 al 21 de mayo. Por primera vez en la historia la selección femenina sub-20 estará participando de este torneo amistoso.

La Sud Ladies Cup lleva 3 ediciones realizadas desde 2018, de las cuales 2 fueron canceladas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia del COVID-19.

Los países invitados en esta ocasión para este certamen están Panamá, Francia, Japón y Camerún.

“Sabemos que es un torneo bastante lindo, enfrentarse a países como Francia, Japón y Camerún, es algo histórico. Es primera vez que una selección de categoría menor en Panamá se enfrenta a este tipo de equipos. Este torneo para nosotros es un parámetro, a lo que se nos viene en el pre-mundial” fueron las palabras por Raiza Gutiérrez

Desde el pasado 12 de mayo la selección se encuentra en Francia, después de un largo viaje de diez horas y media, desde Ciudad de Panamá dirección a Paris, Francia. Ya el domingo 14 se tuvo el primer entrenamiento en territorio europeo.

Panamá se enfrentará este miércoles 17 a la selección femenina sub-20 de Francia, jugará también ante Japón el 19 de mayo a las 10:00 a.m. y el domingo 21 de mayo, a las 7:00 a.m. vs Camerún.

Quienes representaran a Panamá en este torneo bajo el mando de Raiza Gutiérrez son:

PORTERAS

Alejandra Garay, Maritza Valdés

DEFENSAS

Amayah Singleton, Josselyn Montenegro, Dayane Madrid, Meredith Rosas, Mireilis Rojas.

VOLANTES

Aida Name, Deysiré Salazar, Reggina Espino, Amanda Goldstein, Sara Nieto, Marissa Gross, Delineth Rivera, Aaliyah Gil, Diana Pon, Sherline King, Nicole Cargil.

DELANTERAS

Analía Arosemena, Daniela Hincapié.