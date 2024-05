Rommel Fernández Gutiérrez, recordado a 31 años de su muerte

Panamá/Un día como hoy, 6 de mayo de 1993, Panamá y España se estremecieron por el repentino fallecimiento del delantero Rommel Fernández Gutiérrez quien, para ese entonces, jugaba con el club Albacete de la liga española.

Han pasado 31 años de ese suceso y la figura del 'Panzer' panameño sigue vigente. Mientras que en Panamá, su nombre quedó plasmado en el estadio principal de fútbol del país y en su honor se celebra esta fecha el Día del Futbolista Panameño, en el territorio español se rememora esta fecha con homenajes como el que realiza el Albacete que anualmante coloca una ofrenda floral en el sitio exacto donde ocurrió el accidente de tránsito que cegó la vida del jugador.

Fresco en la memoria

Miguel Ángel Bossio, quien fue compañero de Rommel en el Albacete, dio una entrevista a la página oficial del Valencia, club español para el que también jugó, y allí recordó lo ocurrido aquel 6 de mayo.

"Quedamos varios de la plantilla a comer en un restaurante de un pueblo cercano donde hacían paella. Yo llevaba un tiempo pinchando a Manolo Salvador para que organizara una comida, y ese día llamó desde una cabina que había entre vestuario y vestuario para reservar una mesa. Pese a organizarlo Manolo no pudo venir, porque tenía que recoger a alguien en la estación. Acabó el entrene y nos fuimos a tomar algo antes. El tapeo se demoró y estuvimos más de una hora antes de irnos al restaurante. Zalazar me dijo si íbamos en dos o tres coches y yo le dije que, como teníamos sesión por la tarde, mejor que cada uno fuera con su coche. Lo que es el destino. Cuando ya cogimos la carretera para ir a ese pueblo oí un claxon por detrás y era Rommel, quien se apuntó a última hora. Saqué la mano por la ventanilla y le hice el gesto de que nos siguiera. No iba a venir, pero al vernos todos juntos cambió de opinión y quiso acompañarnos", relató el exfutbolista uruguayo.

Bossio indicó que el panameño se quedó después de la comida en aquel restaurante de la localidad de Tinajeros donde se tomó fotos y firmó autógrafos. Además reconoció que la carretera, que conecta ese sitio con Albacete, presenta desniveles.

"Parece ser que tuvo la mala suerte de volcar en una recta con tan mala fortuna de chocar con un árbol. Su primo que iba en el asiento del copiloto salió casi ileso, mientras que el pobre Rommel se pegó en la cabeza y murió desgraciadamente poco tiempo después", manifestó.

El exjugador recordó que la noticia de la muerte de Rommel le tomó por sorpresa y lo entristeció mucho.

"Un periodista me dio la mala noticia y mi primera reacción fue de incredulidad. Le pregunté ¿Cómo? ¿Seguro que ha muerto? Si he estado comiendo con él hace un rato, no puede ser. Me lo confirmó y me quedé helado, no tenía palabras. El cruel destino se juntó ese día. Rommel no iba a venir a la comida. Quizá si no nos hubiéramos retrasado en el picoteo él se habría quedado en Albacete y aún estaría ahora vivo. Mi corazón se estremeció de dolor. No me lo podía creer, pero así fue. Todo el equipo, todo el club quedó conmocionado por su inesperada pérdida. Era muy joven, un niño grande que nos dejó demasiado pronto", puntualizó.

Bossio describió al panameño una persona de pocas palabras, humilde, tranquila y con la actitud de un profesional tanto en la cancha como fuera de ella.