Costa Rica vs Panamá: Descubre los precios de las entradas para apoyar a la selección en La Sabana

Panamá/El próximo 14 de noviembre, las selecciones de Costa Rica y Panamá se enfrentarán en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Este esperado encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de La Sabana, en San José, Costa Rica. El duelo promete ser uno de los más emocionantes de la fase, con ambas selecciones buscando dar un paso importante hacia las semifinales.

Para los miles de panameños interesados en viajar a Costa Rica y apoyar a la selección canalera en este crucial partido, ya se pueden organizar para asistir y alentar a su equipo en el Estadio Nacional. La Federación Costarricense de Fútbol ha anunciado los precios oficiales de las entradas en colones, y aquí te ofrecemos la conversión aproximada en dólares para que puedas planificar tu asistencia:

Sol : $8.00

: $8.00 Sol Preferencial : $12.00

: $12.00 Sombra : $15.00

: $15.00 Sombra Preferencial : $20.00

: $20.00 Platea : $22.00

: $22.00 Platea Preferencial : $25.00

: $25.00 Balcón : $28.00

: $28.00 Balcón Preferencial : $30.00

: $30.00 Palco: $54.00

Este partido no solo será una prueba clave para ambas selecciones, sino también una oportunidad para los fanáticos de vivir la intensidad de un clásico centroamericano en un escenario de gran prestigio como lo es el Estadio Nacional de La Sabana.

El partido de vuelta se disputará el lunes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá, donde se definirá qué equipo avanzará a las semifinales. Los otros cruces de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf incluyen emocionantes enfrentamientos: Estados Unidos vs Jamaica, México vs Honduras y Canadá vs Surinam.

¡No te pierdas la oportunidad de apoyar a la Selección de Panamá en este enfrentamiento decisivo que será transmitido por TVMAX!

La Liga de Naciones Concacaf es una competencia oficial de selecciones nacionales de fútbol que fue creada por la Concacaf con el objetivo de aumentar la competitividad entre los equipos de la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Lanzada en 2018, esta competición busca proporcionar más partidos oficiales a las selecciones, en especial a aquellas de menor nivel, permitiéndoles mejorar su rendimiento y tener más oportunidades de enfrentarse a rivales de alto calibre.

El torneo está dividido en tres ligas: Liga A, Liga B, y Liga C, organizadas en grupos donde las selecciones compiten por ascender o mantenerse en su respectiva liga. Los mejores equipos de la Liga A disputan las fases finales del torneo, con la oportunidad de coronarse campeones de la región. Asimismo, los equipos que finalizan últimos en sus grupos descienden a la Liga B, y así sucesivamente en las otras divisiones.

Uno de los aspectos más importantes de la Liga de Naciones Concacaf es que también sirve como un mecanismo de clasificación para otras competiciones, como la Copa Oro de Concacaf, el torneo de selecciones más prestigioso de la región. Los equipos de las diferentes ligas pueden clasificarse directamente a la Copa Oro o ganar su boleto a través de una fase de repesca.

El formato de la Liga de Naciones Concacaf ha permitido que selecciones que antes tenían menos posibilidades de jugar partidos internacionales de alto nivel, ahora puedan competir de manera regular. Esto ha incrementado la calidad de los encuentros, ofreciendo más espectáculo a los aficionados del fútbol en la región.

Con la participación de selecciones como México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, y otras potencias regionales, el torneo ha ganado popularidad. Además, ha ofrecido sorpresas, con equipos emergentes como Honduras, Canadá y Jamaica mostrando grandes avances en su nivel de juego.

La Liga de Naciones Concacaf es, sin duda, un torneo clave en el desarrollo del fútbol en la región, proporcionando oportunidades tanto a las grandes selecciones como a los equipos en crecimiento.