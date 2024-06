Selección de Panamá| Christiansen: "Si estamos a este nivel, vamos a sufrir mucho"

Nicaragua/Tranquilo por el resultado, pero aún insatisfecho por el desempeño colectivo de sus dirigidos. De esa manera se mostró el técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, en la conferencia de prensa posterior al partido que el combinado canalero le ganó, por 3 a 1, a Montserrat en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial Estados Unidos- México- Canadá 2026.

"No fue el partido que queríamos. No se ha encontrado aún la tecla", manifestó. "Hemos obtenido tres puntos que es lo importante. Hay que darle mérito al contrario que hizo un partido serio, no nos hizo las cosas fáciles", agregó.

Christiansen descartó que el estado de la cancha del Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, haya influido en la labor de sus dirigidos a pesar de que el campo es de césped sintético y estaba húmedo por la lluvia que cayó durante el encuentro.

"Lo que buscábamos era un poco más de efectividad, cosa que nos faltó mucho. El tema de la actitud que en este partido mejoró", sostuvo. "El partido no salió como queríamos, pero la actitud mejoró y es importante".

El entrenador reconoció que el equipo panameño tiene problemas para salir con el balón desde atrás; algo que considera que debe solucionar para los compromisos del combinado nacional, especialmente para la Copa América 2024.

"Para los partidos en la Copa América, mucho tiene que cambiar. Enfrentaremos a Uruguay, Estados Unidos y Bolivia, tenemos un amistoso ante Paraguay en el Rommel. Si estamos a este nivel, vamos a sufrir mucho", expresó.

Panamá jugará el domingo 16 de junio ante los paraguayos y su camino en la Copa América iniciará el día 23 ante los uruguayos. Luego enfrentará a los estadounidenses y a los bolivianos los días 27 de junio y 1 de julio, respectivamente. Mientras llega ese momento, la selección se concentrará en la ciudad panameña de Penonomé. Además se incorporará otro jugador al grupo.

"Hemos hecho un llamado más. Llamamos a Omar Valencia del New York Red Bull y entrará con nosotros mañana", precisó.