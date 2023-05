Sergio Gantes, un futbolista panameño que emprenderá su camino al éxito

Muchos niños y jóvenes en Panamá ven en el deporte una puerta a la superación. Los vemos colmando las canchas deseosos de aprender, mejorar sus habilidades y destacar en la disciplina de su preferencia, con el cometido de recibir una oportunidad que cambiará sus vidas para siempre.

Uno de estos jóvenes es Sergio Enrique Gantes Cedeño, un futbolista panameño de 17 años de edad quien forma parte de las categorías menores del San Francisco FC, y que ahora podrá mostrar su talento fuera de las fronteras nacionales.

Sergio, quien ha sido parte del proceso de la selección Sub-17 de Panamá- dirigida por Mike Stump-, fue firmado recientemente por el Grupo González & Techera que está formado por empresarios uruguayos que captan a jugadores para ligas de diferentes partes del mundo. Ahora tomó un espacio, entre sus actividades diarias, para conversar con tvn-2.com sobre esta oportunidad y algunos aspectos de su carrera.

"Mis inicios fueron desde niño, desde muy pequeño. Eso fue lo que siempre me gustó, jugar al fútbol", recordó el joven que inició su formación en las canchas con la Academia Delval, dirigida por los hermanos Jorge y Julio Dely Valdés. "Mi papá me llevaba a jugar y, desde niño, siempre supe que quería ser futbolista profesional. Le decía a mi mamá que ese era mi sueño y era lo que más me apasionaba".

Tras formarse en Delval, bajo la tutela del ex seleccionado panameño Ubaldo Guardia, Sergio pasó a la Academia Bagoso, donde fue instruido por César "Chino" Morales. Tras pulir sus destrezas con el balón, se mudó al distrito de La Chorrera e integró la Selección de la provincia de Panamá Oeste lo que le abrió las puertas en el San Francisco y, posteriormente en la 'sele' Sub-17.

"No hay cosa más linda que representar a tu país", manifestó el joven sobre su paso por el combinado nacional. "Cuando te pones la camiseta es una sensación inexplicable y siempre estaré agradecido por la oportunidad y siempre daré lo mejor por mi país".

La firma

Jugar para la Selección de Fútbol Sub-17 de Panamá tuvo un valor agregado para Sergio. Además de representar al país fue la ocasión en la que el Grupo González & Techera lo observó y se interesó en él.

"Ellos me vieron en un torneo en Colombia con la selección Sub-17 de Panamá", precisó. "Vieron el potencial que tenía y me dieron la oportunidad. Siempre estaré agradecido con ellos con el señor Hugo González y Daniel Techera".

Como es menor de edad fue su madre quien firmó el contrato. Próximamente tendrá que viajar al extranjero con el propósito de mostrarse y ser fichado por un club profesional.

"No hay fecha ni país en concreto, hay varias propuestas. Ellos están analizando cuál sería la mejor opción para mí", señaló.

Arabia Saudita y Brasil podrían ser los países a los que llegue este joven volante ofensivo que se confesó admirador de su compatriota Darwin Pinzón, quien juega para el UMECIT FC en la Liga Panameña de Fútbol, y del exjugador argentino Juan Román Riquelme.

"Esta una oportunidad de oro. Gracias a Dios se me dio tras mucha dedicación, sacrificios y lágrimas durante el proceso. Dios me lo recompensó y sé que la tengo que aprovechar al máximo", expresó.

Con esta nueva aventura, que vivirá a una edad corta, este cristiano practicante es consciente que dejará atrás todo lo que conoce por un tiempo indefinido, pero que será crucial en su futuro como futbolista y como persona.

"Extrañaré a mi familia y, mientras esté allá, cada balón lo correré por ellos", puntualizó.