Selección de Panamá: Tello y Samudio trabajan por mejorar y tener un puesto en la 'Sele'

Rodrigo Tello y César Samudio acuden al segundo microciclo de entrenamientos de la Selección de Fútbol de Panamá, correspondientes al mes de septiembre, con el deseo de aprender y ser considerados para ser parte del grupo que jugará el próximo partido amistoso ante Baréin.

"Me siento bien. Uno como futbolista trabaja para ser tomado en cuenta y creo que me viene bien tomar experiencia con los jugadores que tengo a mi lado. En estos microciclos he aprendido mucho, tanto de los compañeros como del míster, y es bonito ser tomado en cuenta", expresó Tello.

El jugador de los Potros del Club Deportivo del Este llega a este llamado después de ser parte de la selección panameña que participó en el Premundial Sub-20 de este año que se realizó en Honduras.

"En realidad no lo esperaba", manifestó Tello sobre su convocatoria. "Esperaba un poquito más de tiempo, pero si se llegó la oportunidad es por algo y trabajaré para hacer las cosas bien".

El mediocampista precisó que se le ha pedido ser más rápido al momento de dar los pases.

"El 'profe' siempre me pide más fluidez y que juegue al máximo dos toques", señaló.

Otro jugador a quien se le ha dado indicaciones específicas en los entrenamientos es César Samudio. Para el portero es primordial hacer bien el trabajo en las prácticas dada la competencia interna que hay por esa posición.

"Siempre los arqueros que son llamados a la selección vienen con un buen nivel. Eso te ayuda porque te contagia del trabajo, de querer sacarlas todas y no soltarla. Nos ayudamos uno a uno y es una competencia sana", comentó.

El arquero del CAI detalló que el técnico Thomas Christiansen les ha solicitado a él y a sus homólogos ser pacientes y seguros en la cancha.

"Él nos dice que tengamos paciencia, que busquemos una línea de pase segura, tampoco tan suicida. Que le demos el juego que merecen los compañeros y que se sientan seguros", puntualizó.

Para ambos jugadores sería grato estar en la plantilla que jugará contra Baréin el 27 de septiembre, pero eso dependerá del trabajo que hagan en las prácticas que continuarán el miércoles 14 de septiembre en el estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia.