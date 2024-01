Thomas Christiansen envía emotivo mensaje de Fin de Año a sus seguidores

Todas las emociones del Final Four de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa América 2024 por las pantallas de TVMAX.

Termina el año 2023 que para la selección de Panama en todas sus categorías llenó de alegría a millones de panameños que siguieron de cerca a los nuestros durante todo el año.

Thomas Christiansen quien comanda a la selección mayor masculina de Panamá, posteó este año un mensaje en su cuenta de Instagram donde muestra varios escalones llenos de mensajes positivos para que quien los lee pueda tomar nota de ellos, uno de los escalones dice "Que nada detenga tus sueños" y el míster lo señala con afirmación y entusiasmo, el video lleva como música de fondo del grupo musical Wet, Wet, Wet y la canción "Love Is All Around".

La Federación Panameña de Fútbol también publicó una infografía donde presentó los logros alcanzados en materia de selecciones nacionales.

Destaca que se jugaron un total de 103 partidos con 52 triunfos y se anotaron un total de 218 goles, visitaron países como Argentina, Estados Unidos, Costa Rica Bolivia, Guatemala, Curazao, China, Colombia, Chile, Turquía, Indonesia, República Dominicana, Honduras, Bahamas, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, España, Gibraltar, Japón, Australia, ,Jamaica, Francia, Paraguay y Ecuador.

🔥UN HISTÓRICO 2023🔥



ℹ️ Conoce objetivos alcanzados, estadísticas y más sobre nuestras selecciones nacionales alrededor del 🌎 en este 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣. #TodosyTodasSomosPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/x2bcqrkxNn — FEPAFUT (@fepafut) 28 de diciembre de 2023

El próximo 21 de marzo la selección de Panamá iniciará su camino hacia la final de la Liga de Naciones Concacaf cuando enfrente a su similar de México en el AT&T en Arlington, ,Texas. La final se jugará el 24 de marzo.

La Copa América 2024 arranca el 20 de junio hasta el 14 de julio, se jugará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la CONMEBOL y 6 equipos invitados de la Concacaf. Este tradicional torneo es organizado por ambas confederaciones.

La selección de Panamá está en el Grupo C junto a las selecciones de Estados Unidos, Uruguay y Bolivia. El debut de los dirigidos por el míster Thomas Christiansen será ante Uruguay el 23 de junio.