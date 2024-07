Thomas Christiansen | Del desempeño en la Copa América al objetivo del Mundial 2026

Panamá/En una entrevista con Thomas Christiansen, el entrenador de la selección de fútbol de Panamá, en el programa Radar de TVN, se abordaron varios temas relacionados con el reciente desempeño del equipo en la Copa América 2024, así como las perspectivas futuras del fútbol panameño.

Christiansen conversó con los entrevistadores Eduardo Lim Yueng y Jorge Eduardo Ritter sobre las dificultades y expectativas de Panamá en la competición, y ofreció sus impresiones sobre el fútbol sudamericano y la evolución del fútbol en la región de CONCACAF.

El míster, referente a las dos finales que se jugarán este domingo, inició diciendo que le gustaría que Colombia ganara la final de la Copa América pero ve a Argentina levantar la copa y para la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, para el entrenador los españoles deberían ser campeones.

Christiansen comentó sobre la evolución del fútbol en Panamá y en la región de CONCACAF, señalando que aunque históricamente ha habido una brecha significativa entre los equipos de CONMEBOL y CONCACAF, esta diferencia se está reduciendo. "Creo que se está reduciendo o, por lo menos, futbolísticamente creo que ya no es fácil ganar a nadie", dijo Christiansen, quien destacó la capacidad de Panamá para competir de tú a tú contra equipos fuertes como Estados Unidos y Uruguay. Sin embargo, también reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar el nivel de los equipos sudamericanos más consolidados.

El entrenador también abordó las condiciones del fútbol local en Panamá, comparándolo con países como México, que tiene una liga profesional establecida y bien remunerada. "Aquí tenemos una liga artesanal, por llamarlo de alguna forma. Queremos que sea profesional, pero entendemos que es un híbrido entre profesional y amateur", explicó Christiansen, subrayando la necesidad de invertir en infraestructuras y dar mejores condiciones a los jugadores para que el fútbol en Panamá pueda crecer y desarrollarse.

Una parte significativa de la entrevista se centró en los objetivos y logros de Christiansen desde que asumió el cargo. Al ser preguntado sobre sus metas iniciales, el entrenador reveló que no solo buscaba resultados a corto plazo, sino también implementar un cambio generacional y una nueva metodología de juego. "Era un proceso no a corto plazo, sino también a largo plazo, con resultados, por supuesto. Pero nuestro primer objetivo no era Catar, no estaba en el radar", dijo.

Christiansen también habló sobre la gestión del grupo y la dinámica dentro del vestuario, enfatizando la importancia de la unidad y la armonía para el éxito del equipo. "En el fútbol, la gestión de grupo puede ser un 60% de importancia, un 30% es la táctica y un 10% es un poco la suerte", comentó. Además, destacó la relevancia de detectar y gestionar los egos dentro del vestuario para evitar problemas y mantener la cohesión del equipo.

Respecto a las ofertas de otros equipos y países, Christiansen admitió que ha habido interés en sus servicios, pero reafirmó su compromiso con el proyecto de Panamá y su objetivo de clasificar al Mundial de 2026. "He dicho en varias ocasiones que tenía claro cuál era mi objetivo y es intentar clasificar a Panamá para su Mundial de 2026", afirmó.

Finalmente, Christiansen reflexionó sobre las infraestructuras deportivas en Panamá y la necesidad de seguir mejorándolas. "Hemos mejorado solo con el hecho de que tenemos el campo de COS, de Plaza Amador, pues ha ayudado mucho que un equipo propio tenga su estadio y sus facilidades propias", mencionó. Christiansen hizo un llamado a las autoridades y a los aficionados para que apoyen y cuiden las instalaciones deportivas, destacando que es fundamental para el desarrollo y éxito del fútbol panameño.

En resumen, la entrevista con Thomas Christiansen ofrece una visión amplia y detallada de los desafíos y avances del fútbol panameño, así como del compromiso del entrenador con el crecimiento y desarrollo del equipo nacional en miras al Mundial de 2026.