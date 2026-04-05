EN VIVO Béisbol Mayor Coclé vs Bocas del Toro ronda de 8
Mira la transmisión de este juego EN VIVO por TVMAX AQUÍ
Panamá/Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo con el minuto a minuto de la Ronda de 8, una fase clave que se disputa al mejor de cinco juegos y que empieza a definir a los contendientes al título nacional.
Juego principal:
Coclé vs Bocas del Toro (por TVMAX)
También en acción:
Veraguas vs Chiriquí
Darién vs Panamá Oeste
Herrera vs Colón
Estado de las series:
Panamá Oeste lidera 1-0
Veraguas lidera 1-0
Coclé vs Bocas del Toro y Herrera vs Colón inician hoy
Cuatro partidos, múltiples escenarios y mucho en juego en una jornada que promete intensidad de principio a fin.
Sigue con nosotros cada lanzamiento, cada jugada y cada momento clave del béisbol mayor panameño.