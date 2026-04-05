Panamá/Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo con el minuto a minuto de la Ronda de 8, una fase clave que se disputa al mejor de cinco juegos y que empieza a definir a los contendientes al título nacional.

Juego principal:

Coclé vs Bocas del Toro (por TVMAX)

También en acción:

Veraguas vs Chiriquí

Darién vs Panamá Oeste

Herrera vs Colón

Estado de las series:

Panamá Oeste lidera 1-0

Veraguas lidera 1-0

Coclé vs Bocas del Toro y Herrera vs Colón inician hoy

Cuatro partidos, múltiples escenarios y mucho en juego en una jornada que promete intensidad de principio a fin.

Sigue con nosotros cada lanzamiento, cada jugada y cada momento clave del béisbol mayor panameño.