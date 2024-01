Panamá/El nuevo coach de la selección nacional de baloncesto, el argentino Gonzalo García y el nuevo presidente de Fepaba, Abdiel Blanco, visitaron los estudios de TVMAX Deportes donde presentaron sus planes.

"Feliz por integrar la selección de Panamá y la verdad es que Panamá es un país con tradición basquetbolista", destacó Gonzalo García en un inicio.

Al ser cuestionado sobre las motivaciones que tuvo para tomar la decisión de dirigir a Panamá, esto señaló García: "Saber que es un equipo con potencial, lo sigo hace rato, 17 años que estoy en la selección nacional de Argentina, cuando Abdiel Blanco me llamó la verdad es que no lo dudé demasiado, vi cuáles eran las condiciones de trabajo, me entusiasmé y bueno, aquí estoy".

"Lo más trascendente que hice fue haber trabajado en el seleccionado nacional de Argentina durante tantos años con equipos recordados y poderosos".

Abdiel Blanco, el nuevo presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, se refirió a los planes y proyectos del principal ente de esta disciplina:

"Hay compromisos importantes internacionales 2008, 2009 masculino, femenino, es comenzar a crear la planificación de una federación con luces medianas y largas, el deporte ha evolucionado de una manera en la que solamente el talento no nos ha podido llevar a los resultados que queremos así es que hay que acompañarlo de nutrición, de sicología, de preparación y de una estructura, ese es el enfoque global de la federación".

¿Qué pasará con la LPB?

"En este primer año la liga se va a dar, va ser impulsada por la federación porque así lo establecen los estatutos, de hecho, habla de Circuito Superior de Baloncesto, pero la idea nuestra es modificar los estatutos y otorgar personería jurídica a la liga y que fuese dirigida por los dueños de los equipos".

En la actualidad hay cuatro equipos, así lo apuntó el presidente Blanco: "Correcaminos de Colón, Dragones de Don Bosco, las Panteras y los Toros de Chiriquí".

"Hay cuatro equipos que están interesados en participar, los Halcones de San Miguel, está el Atlético Nacional, está el Grupo MICA y está Cobras y además hay dos clubes de futbol que nos han consultado para lo posibilidad de tener una franquicia, un equipo del oeste y un equipo que está haciendo una construcción de unas instalaciones muy interesante que incluyen una cancha de baloncesto, lo que hay que hacer es un análisis técnico para ver si hay la suficiente cantidad de jugadores tener una liga de diez equipos que sea competitiva, ese es el primer aspecto".

Se tiene planificado que para este año se realice una temporada, a futuro se espera realizar torneos de apertura y clausura. Blanco también detalló que para después del mes de mayo, arrancará la liga.