Línea directa con el entrenador de la selección femenina de Panamá Ignacio "Nacho" Quintana desde Nueva Zelanda previo al partido de repechaje contra Papúa Nueva Guinea que se jugará este somingo 19 de febrero por las pantallas de TVMAX.

Sobre la actualidad de las jugadoras que se preparan en Nueva Zelanda, Quintana destacó que ha sido una carrera para las jugadoras "por alcanzar esas once primeras posiciones para meterse en el cuadro del domingo, para nosotros ha sido un análisis todos los días".

Referente al once definido Quintana fue claro en señalar: "Uno todos los días tiene una idea, hoy te puedo decir que tengo uno, siempre lo he dicho que las jugadoras en el último segundo luchan por meterse en esa lista de once, deportivamente si tenemos ese once ideal".