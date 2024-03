Panamá vs México el 21 de marzo por las pantallas de TVMAX desde las 10:00 pm.

Panamá vs México

Panamá/En Somos La Sele, programa que se transmite todos los lunes desde las 10:00 pm por TVMAX, estuvo el gerente de selecciones de Fepafut, Christian Núñez quien se refirió al caso del atacante panameño Carlos Small quien milita en el Real España de Honduras.

En vista de la gran actuación que está teniendo Carlos Small en el fútbol catracho, el interés de muchos conocedores de la selección de Panamá, estaba en ver a Small en el listado final de jugadores para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.

Núñez aclaró que la mujer no podrá estar en este torneo debido a no tener la visa para ingresar a los Estados Undidos: "al final nosotros dependemos de dos cosas, dependemos una de que el jugador en caso tal nosotros le queramos sacar la visa en Panamá, el club nos de ese permiso, en caso tal que el cub no nos de el permiso porqu eel jugador esté en competencia, entonces tener que tramitarle la visa en el país en el que él milita y al final dependemos al cien porciento de la embajada donde el jugador esté jugando".

La tercera edición de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en el AT&T Stadium en Arlington, TX, entre los cuatro ganadores de los Cuartos de Final de la CNL. Las Semifinales, programadas para el jueves 21 de marzo, serán Panamá (1) vs México (4) y Estados Unidos (2) vs Jamaica (3). El partido por el Tercer Lugar y la Final seguirán a las Semifinales el domingo 24 de marzo.

El Repechaje de la CNL entre los perdedores de los Cuartos de Final se llevará a cabo el sábado 23 de marzo, en el Toyota Stadium, en Frisco, TX. Los partidos, Canadá (1) vs Trinidad y Tobago (4) y Costa Rica (2) vs Honduras (3), determinarán a las dos últimas selecciones nacionales de Concacaf que clasificarán a la CONMEBOL Copa América 2024.

Con información de Concacaf.