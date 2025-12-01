Ciudad de Panamá, Panamá/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, enfrenta una situación crítica por el colapso en el servicio de recolección de basura, luego de que, según afirmó, la empresa contratada abandonara sus funciones a pocos días de que venza su contrato.

Ante el aumento de desechos en diversas comunidades, el municipio activó un operativo de contingencia y trabaja en la reestructuración del servicio para cubrir la demanda durante diciembre y el periodo de transición hacia un nuevo modelo de gestión.

En paralelo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República llevan adelante auditorías e investigaciones relacionadas con presunto mal uso de fondos públicos, procesos que abarcan múltiples expedientes y buscan esclarecer responsabilidades en casos que afectan a distintas instituciones del Estado.