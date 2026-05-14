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Inauguración del anillo hidráulico en Panamá Norte, obra clave para el suministro de agua, que será inaugurado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Debate sobre la planilla de la Asamblea Nacional, luego de que el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, sustentara en la Comisión de Presupuesto un traslado de partida cercano a los 26 millones de dólares, de los cuales 20 millones serían destinados al pago de funcionarios permanentes.