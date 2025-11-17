El análisis de este lunes 17 de noviembre se centra en la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, conformada por una mesa tripartita de gobierno, empresarios y sector laboral, que inicia dos meses y medio de reuniones periódicas para establecer el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2026.

Paralelamente, en la esfera política, la comisión de reformas al Código Electoral aprobó un polémico paquete que, según los independientes, introduce mayores restricciones a la recolección de firmas y complica las candidaturas por la libre postulación.