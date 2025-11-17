Mesa de Periodistas 17 de noviembre de 2025
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
El análisis de este lunes 17 de noviembre se centra en la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, conformada por una mesa tripartita de gobierno, empresarios y sector laboral, que inicia dos meses y medio de reuniones periódicas para establecer el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2026.
Paralelamente, en la esfera política, la comisión de reformas al Código Electoral aprobó un polémico paquete que, según los independientes, introduce mayores restricciones a la recolección de firmas y complica las candidaturas por la libre postulación.