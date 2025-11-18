El análisis de este martes 18 de noviembre se centra en el ambiente político que se ha intensificado notablemente debido a las recientes reformas electorales propuestas por los partidos tradicionales dentro de la comisión respectiva, generando un clima de alta tensión.

También, hablamos de los eventos de dos de los principales partidos del país: el PRD celebrará su Directorio Nacional este domingo, y el Panameñismo hará lo propio con una Convención Nacional, marcando la pauta para sus estrategias futuras.