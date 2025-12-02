Mesa de Periodistas 2 de diciembre de 2025

El análisis profundo y diferente que te pone al día.

Mesa de Periodistas 2 de diciembre de 2025
02 de diciembre 2025 - 09:46

Auditorías por la descentralización paralela de la administración del expresidente Cortizo, que aún no han concluido y ya se levantan nuevas alertas en el gobierno actual. La bancada Vamos cuestiona el traslado "poco transparente" de entre $350,000 y $500,000 a varios municipios, exigiendo respuestas sobre esta discrecionalidad. También, analizamos el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Temas relacionados

Mesa de Periodistas
Si te lo perdiste
Lo último
stats