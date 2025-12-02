Auditorías por la descentralización paralela de la administración del expresidente Cortizo, que aún no han concluido y ya se levantan nuevas alertas en el gobierno actual. La bancada Vamos cuestiona el traslado "poco transparente" de entre $350,000 y $500,000 a varios municipios, exigiendo respuestas sobre esta discrecionalidad. También, analizamos el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.