En el análisis de hoy, abordamos dos temas de gran impacto para los ciudadanos panameños: la seguridad y la salud. En materia de seguridad, profundizamos en el contenido exclusivo presentado por nuestro compañero Luis Mendoza. Respecto a la salud, analizamos la planificación y el mantenimiento necesarios en el sector, a raíz de la reciente entrevista con el exministro Fernando Gracia. Además, se dio la conferencia de prensa del presidente, ofrecida hoy desde el Túnel de la Línea 3 del Metro.