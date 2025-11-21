Mesa de Periodistas 21 de noviembre de 2025
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
El análisis de este viernes consistió en el anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino, quien quien dijo estar buscando asesoría para la creación de una ley antimafia en Panamá, impulsado por su frustración ante la aparente lenidad de algunos jueces de garantías con delincuentes de alto perfil y jefes de pandillas.
Por otro lado, también se abordó la polémica por el viaje de diputados a Taiwán, en la que el mandatario se desvinculó y dejó claro que no quiere que el país sea arrastrado a la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, reafirmando su intención de defender la soberanía panameña y gestionar con cuidado sus relaciones internacionales clave.