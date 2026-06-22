Mesa de Periodistas 22 de junio de 2026

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Mesa de Periodistas 22 de junio de 2026
22 de junio 2026 - 11:00

Resultados de las elecciones en Colombia, donde el presidente electo, Abelardo De La Espriella, obtuvo una estrecha victoria según el preconteo, en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

Conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, un acontecimiento histórico que reafirma el papel del país como punto de encuentro para el diálogo y la integración de las naciones americanas.

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