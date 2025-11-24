Mesa de Periodistas 24 de noviembre de 2025
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
En la mesa de este lunes 24 de noviembre se analizó la situación con el presidente de la República José Raúl Mulino quien desató críticas al revelar en Costa Rica que advirtió a magistrados que "prendería el país" si impedían su postulación, un comentario que muchos catalogaron de innecesario y que ha desatado una ola de criticas. También hablamos sobre la Ley Antimafia, que busca contrarrestar la supuesta laxitud de los jueces de garantía y buscando desmantelar eficazmente las estructuras del crimen organizado.