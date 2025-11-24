En la mesa de este lunes 24 de noviembre se analizó la situación con el presidente de la República José Raúl Mulino quien desató críticas al revelar en Costa Rica que advirtió a magistrados que "prendería el país" si impedían su postulación, un comentario que muchos catalogaron de innecesario y que ha desatado una ola de criticas. También hablamos sobre la Ley Antimafia, que busca contrarrestar la supuesta laxitud de los jueces de garantía y buscando desmantelar eficazmente las estructuras del crimen organizado.