Este martes 25 de noviembre se abordó la inusual situación que se dio en la Ciudad de la Salud en el trámite de citas. La Caja de Seguro Social (CSS) denunció un presunto boicot tras la masiva afluencia de más de mil personas buscando citas médicas el día de ayer, en una convocatoria de origen desconocido que la institución calificó como una acción para desestabilizar el sistema y que obligó a reforzar el control de las agendas médicas para 2026.

Además, también se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una fecha que exige alzar la voz y reafirmar el compromiso social contra la violencia de género.