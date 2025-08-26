Mesa de Periodistas 26 de agosto de 2025
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
El sistema de salud de Panamá enfrenta un momento crítico. Las recientes denuncias de mala praxis y los problemas de atención han reavivado las quejas que, desde hace tiempo, evidencian un sistema con múltiples deficiencias.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se prepara para una gira a Brasil este jueves. El viaje tiene como objetivo principal fortalecer los lazos comerciales, con la mira puesta en incrementar las exportaciones y consolidar a Panamá como un centro logístico clave.