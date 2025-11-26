Hoy miércoles 26 de noviembre se contó con la participación de Hugo Wood, docente especialista en Políticas Públicas, para desgranar la función y el impacto de las decisiones gubernamentales. Descubre los pilares que Panamá necesita establecer para construir un futuro sólido, abordando desde la salud hasta la educación y la economía. Un análisis profundo para entender las políticas públicas que marcan la diferencia.