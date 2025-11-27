En la edición de este jueves 27 de noviembre analizamos el último informe de la Cepal que arroja luz sobre la extrema desigualdad en Latinoamérica, señalando a Panamá como uno de los países más desiguales de la región y destacando la desigualdad educativa como un elemento principal que perpetúa esta brecha. También, presentamos una entrevista con Ronnie de Gracia, el "paramédico de la calle" que se ha convertido en el ganador de la 15ª edición de Héroes por Panamá.