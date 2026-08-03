Mesa de Periodistas 3 de agosto de 2026

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Mesa de Periodistas 3 de agosto de 2026
03 de agosto 2026 - 11:00
  • Avance del caso Pandora, la investigación que desarrolla el Ministerio Público tras el desmantelamiento de una presunta organización criminal integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), vinculada a un millonario fraude fiscal.
  • Proyecto de ley que propone crear la Autoridad del Agua, con el objetivo de transformar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y fortalecer la gestión del recurso hídrico en el país.

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