Mesa de Periodistas 3 de agosto de 2026
- Avance del caso Pandora, la investigación que desarrolla el Ministerio Público tras el desmantelamiento de una presunta organización criminal integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), vinculada a un millonario fraude fiscal.
- Proyecto de ley que propone crear la Autoridad del Agua, con el objetivo de transformar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y fortalecer la gestión del recurso hídrico en el país.