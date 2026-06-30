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Panorama político a pocas horas de la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, en una jornada clave para la elección de su nueva junta directiva.

Además, repasamos el cierre del segundo año de gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien presentará su informe a la Nación e iniciará su tercer año de gobierno.

Proceso de escogencia del nuevo rector de la Universidad de Panamá, una decisión de gran relevancia para la principal casa de estudios superiores del país.