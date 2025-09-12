Hoy, en Mesa de Periodistas, salimos del estudio para debatir el proyecto hídrico de Río Indio, un tema considerado crucial para la seguridad hídrica y la operación del canal de Panamá. En un análisis profundo, contamos con la participación de la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, y Jorge Eduardo Ritter, junto a los panelistas, que explican el origen y el impacto del proyecto a nivel social, económico y ambiental.