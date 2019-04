El tema del concurso tendrá cuatro ejes. Los estudiantes disertarán sobre Educación, Responsabilidad Ciudadana, Justicia y Desarrollo.

“En esta ocasión no estamos trayendo personas de cada provincia, sino de cada centro educativo. Vamos a tener 45 panameños entre los cuáles vamos a elegir a los 15 mejores oradores de la nación, que tendremos en la Gran Final en el mes de noviembre”, adelantó Julio Spiegel, gerente de Cable & Wireless Panama.

Las reglas para este año han cambiado, pero mantiene la esencia. La organización está en busca de un orador integral, por lo que para llegar a la final nacional se requiere de mucha preparación.

“La Gran Final son tres rondas. En la preselección nacional solamente se va a desarrollar el desempeño espontáneo y la improvisación”, detalló Carlos Carrasco, coordinador del concurso.

En la última competencia, el ganador fue Diomedes Santos, de la provincia de Panamá Oeste.

“El concurso tiene muchas maneras de cambiar nuestra vida. Primero, las becas educativas que he tenido, los viajes culturales. He conocido países que no conocía y conoceré países que aún no conozco”, compartió Santos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo en la dirección de todos los colegios del país.