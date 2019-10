Anuncian artistas que se presentarán en el Atlas Golden Fest 2020

La noche del jueves 17 de octubre, en medio de un ambiente veraniego y lleno de “buenas vibras”, se anunciaron a los artistas que se van a presentar en la tarima del festival el próximo año 2020.

El internacionalmente reconocido Sech, al igual que Natti Natasha, la banda de rock, Caramelo de Cianuro, Cultura Profética, Dalex son algunos de los que pondrán a gozar a los asistentes del AGF 2020.

Lenny Tavarez, Justin Quiles, Joey Montana, Mr. Saik, BCA, Phantom, Señor Loop, Keene, Chocquibtown, Dj Luian Fumarrato, y la ganadora de Vive la Música 2019, Edu Simmons and The Soul BRokers, completarán la escena musical.

La sede del evento volverá a ser el Gamboa Tropical Forest y será el 11 de enero.

Para la edición del 2020 se han hecho algunas modificaciones a la distribución de las zonas, ya que los interesados, pueden elegir entre el boleto general que tendrá algunas promociones en el consumo durante el festival.

La “ Front Stage”, para la que se habilitará un carril preferencial en la entrada del festival, área preferencial cerca de la tarima, baños preferenciales, zona de descanso y consumo abierto de la bebida del evento.

Y la zona “ Golden Guest”, que también tendrá carril preferencial en la entrada del festival, área preferencial cerca de la tarima, baños preferenciales, área tipo lounge, atención personalizada, consumo abierto de la bebida del evento. En esta zona se ofrecerán otras bebidas a partir de las 8:00 p.m.