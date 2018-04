Defensa de Cosby ataca credibilidad de exmodelo que denuncia violación

Relacionados El juicio de Bill Cosby comenzará el 9 de abril

Cosby, de 80 años, podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es hallado culpable de drogar y agredir sexualmente a la exempleada universitaria Andrea Constand, hoy de 44 años, en su casa de Filadelfia en 2004.

El permiso del juez para que otras cinco mujeres que acusan al actor de agresión sexual presten testimonio en su proceso es el mayor desafío para su defensa. Dickinson es la cuarta acusadora en testificar ante el jurado.

La exmodelo contó cómo en 1982, cuando estaba en la isla indonesia de Bali trabajando como modelo, el actor le envió un pasaje de avión para encontrarse con ella en Lake Tahoe, en California. Dijo que aceptó porque soñaba con una carrera como actriz y pensó que Cosby, a quien conocía apenas, podría ayudarla.

Cosby la esperó en el hotel con nuevas ropas de invierno, y cenaron con vino. Cuando Dickinson se quejó de dolores menstruales, él le dio una pastilla azul que la dejó completamente atontada.

Contó que luego Cosby la violó y la dejó "muy, muy dolorida", "en shock y humillada".

"Se subió encima mío y su bata se abrió y recuerdo que olía a cigarros y espresso y el olor de su cuerpo", dijo Dickinson. "Pensaba '¿qué diablos está haciendo?'. No consentí a esto. No había dicho que sí".

"Perdí el conocimiento luego de que me penetró. Fue asqueroso", contó al jurado la exmodelo, hoy una madre y abuela de 63 años. "Me desperté al día siguiente en mi habitación. No sabía donde estaba" y "vi semen entre mis piernas y sentía dolor anal".

El abogado de Cosby, Tom Mesereau, famoso por lograr la absolución de Michael Jackson por abuso sexual de un menor, afirma que las acusadoras son unas estafadoras codiciosas que solo buscan más dinero del actor.

El primer juicio contra Cosby, un pionero que derribó las barreras raciales en la televisión y el primer afroestadounidense en ganar un Emmy en 1966, fue anulado en junio pasado porque el jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime.

Las denuncias por agresión sexual han manchado el legado del comediante adorado por millones por su interpretación de Cliff Huxtable, un afable ginecólogo y padre de familia en la serie televisiva "The Cosby Show" (1984-1992).

"Mi verdadera historia"

Dickinson no llamó a la policía. Dijo que se sentía humillada y avergonzada y temía perder sus contratos con marcas como Revlon o Maybelline si denunciaba haber sido violada por un actor tan famoso, casado y padre de cinco hijos.

"Sabía que podría arruinar mi carrera si alguna vez lo contaba y decía algo en su contra", afirmó.

Pero el abogado de Cosby levantó el jueves en la corte un libro de memorias de Dickinson publicado en 2002, una obra del mismo escritor fantasma que trabajó para O.J. Simpson, que no hace ninguna referencia a la violación. En su lugar, dice que Cosby y la exmodelo fueron a habitaciones separadas de ese hotel en Lake Tahoe, y que ella en su cuarto tomó vino, sedantes y se fue a dormir.

"¿Usted mintió para recibir un cheque?", le preguntó Mesereau en la corte federal de Norristown, en los suburbios de Filadelfia.

"Yo no miento, señor, no me llame mentirosa", dijo Dickinson. "Uno se toma licencia poética en lo que hace. Hoy he jurado sobre una Biblia (...) para contar mi verdadera historia".

Mesereau la acusó luego de engañar a Sylvester Stallone, haciéndole creer que estaba embarazada del actor cuando salían en la época.

"Tuve relaciones sexuales con dos hombres ese mes. Él no era el único pretendiente", replicó Dickinson. "Le dije que estaba embarazada".

"Él estuvo conmigo durante todo el embarazo y luego de que el test de ADN (confirmó) que no era el padre de mi hija, gracias a Dios, le conté al padre del bebé que él era el padre de mi hija".