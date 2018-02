Erika Ender cambia fecha de concierto en Panamá

Ender, coautora de "Despacito" uno de los éxitos musicales más grandes del 2017, señaló a este medio que el cambio se debe a una "congestionada agenda".

El concierto estaba previsto para el 7 de marzo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

"Hicimos todo lo posible para estar aquí (...), pero me disculpo porque físicamente y humanamente no me va a ser posible hacerlo", expresó a TVN Noticias. "Nunca en mi vida me ha tocado cambiar fechas. Quiero pedir todas las disculpas posibles".

Pero el cambio de fecha viene con una sorpresa. Las personas que ya hayan adquirido su boleto tendrán la oportunidad de conocer personalmente a Erika Ender el 3 de abril, en un meet & greet privado.

"No hay nada más lindo que cantarle a tu gente y sobre todo en el lugar donde todo comenzó", añadió Ender. "Volvemos a ese mismo escenario para traer un poco de lo que ha sido Erika en Panamá y en el mundo".

Rompiendo récords

Ender se ha convertido en la primera hispana en ser reconocida en una categoría principal de los premios Grammy norteamericanos por "Despacito", con Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El sencillo conquistó el mercado de Estados Unidos gracias a la participación del canadiense Justin Bieber, una colaboración que Ender jamás visualizó. La canción ha roto récords en YouTube, la lista de éxitos Billboard y hace poco, se presentó una versión de "Despacito" en mandarín.

Para Ender, ganadora ya de dos premios Grammy latino, ha sido "una maravilla" conseguir tantos logros con este sencillo. "Nunca me imaginé hacer un crossover en español como compositora. La canción tuvo la fuerza y la conexión de unir a un mundo entero", dijo.

La compositora reconoce que no se trata de un "trabajo de la noche a la mañana". "Ha sido una recompensa maravillosa a muchos años de esfuerzo, y de hacer las cosas con conciencia y compromiso. Estoy muy feliz por mis colegas también", manifestó a TVN Noticias.

Con la colaboración de Emilio Batista.