La verdad de Kate del Castillo del encuentro con Sean Penn y 'El Chapo' Guzmán

Del Castillo asegura que, por fin, cuenta “su verdad” sobre la reunión de aquel 2 de octubre de 2015, en el escondite remoto del narcotraficante, con una serie documental que estrenó este viernes la plataforma Netflix.

La narrativa sobre esa noche la estableció Penn, que tras la tercera captura -y definitiva- del narco, divulgó una entrevista en la publicación estadounidense Rolling Stone y un extenso artículo en la revista The New Yorker.

Kate, que dijo sentirse traicionada, adopta la estrategia del actor y recupera el protagonismo. Sin ella, la estrella de Hollywood nunca hubiese conversado con el narcotraficante en su guarida en las montañas de Sinaloa.

La comunicación entre el capo y Kate del Castillo comenzó por un tuit, publicado por la actriz en enero de 2012. En ese mensaje, ésta afirmaba que confiaba más en “El Chapo” que en el Gobierno.

Este escrito abrió el canal, que le permitiría a la intérprete lograr lo que nadie había conseguido: obtener los derechos para filmar una película sobre el narco y así entrar a Hollywood, un deseo que la hizo huir de su país a Estados Unidos. “El Chapo” le cedió los derechos, pero solo a ella.

Este triunfo provocó que grandes de la “meca” del cine se le acercaran, interesados por el oro que poseía. Primero fue el cineasta Oliver Stone y después Penn. El resto es historia.

“La Reina del Sur” llevó al actor a conocer a “El Chapo” en el lugar remoto donde se encontraba escondido de las autoridades mexicanas y estadounidenses. El actor no desaprovechó la cena y oportunidad única, para conseguir la entrevista.

“Kate, pregúntale, por favor, si le puedo hacer una entrevista”.

La actriz relata en el documental que accedió a traducir la pregunta “incómoda” al narcotraficante. Eso no estaba previsto, rememora. “Sean nunca me mencionó eso”.

Penn ya tenía todo programado. Pensaba regresar ocho días después para poder hacerle preguntas a solas.

“Dígale al 'mechudo' este que lo acabo de conocer. Y, en primero, él no va a regresar solo, amiga, y si no vas a estar tú, no va a haber entrevista”, dijo “El Chapo”.

Vinieron las famosas fotos del trío. El video en el que el capo responde a las preguntas que Penn preparó para, posteriormente, publicar en la revista Rolling Stone. ¿Y Kate? Por su fascinación con los dos, se dejó llevar.

“Y, pues caí amiga, qué te puedo decir”, cuenta la actriz, que aseguró que no se arrepiente de esa noche.

A Sean Penn no le ha gustado para nada el documental de la actriz, disponible desde este viernes en Netflix, y ha dicho que su vida corre peligro.

Pero, ese día de octubre, los dos se sentían invencibles.