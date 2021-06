Khabane Lame: La historia detrás de un meme famoso

Seguramente a estas alturas, usted ya habrá visto un meme o algún sticker de este joven senegalés que se ha vuelto famoso debido a su falta de expresión facial.

Khabane Lame, es un chico que se ganaba la vida siendo obrero, pero obligado a 'reinventarse' debido a la pandemia, vio en las redes sociales la manera de salir adelante. Lo que no sabía, era que se volvería mundialmente famoso.

El tiktoker de moda tiene 21 años y llegó a Chivasso, una ciudad al norte de Italia para trabajar como obrero. Sin embargo, con la llegada del coronavirus en marzo en 2020 perdió su trabajo, lo que le obligó a volver a vivir con sus padres, que también viven en el país.

Fue entonces cuando empezó a crear contenido en TikTok hasta volverse viral. Sus videos son muy sencillos. Consisten en mostrar reacciones absurdas a vídeos de otras personas que enseñan formas curiosas de hacer tareas cotidianas como lavarse los dientes, ponerse los zapatos o cortar fruta. Pero lo que más destaca de los videos de Khaby es su falta de expresividad y palabras, lo que ha contribuido a su fama, ya que cuenta con más de 70 millones de seguidores en la aplicación.

Si sigue creciendo de manera exponencial como hasta ahora, puede ser que pase a la estrella de Tik Tok, Charli D’ Amelio, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo y con más de 118 millones de seguidores.

"Mis reacciones silenciosas son un lenguaje global", dijo en una entrevista a The New York Times. Samir Chaudry, fundador de The Publish Press, declaro a ese mismo diario: "Su contenido casi desacredita o se burla de las tendencias sobreproducidas que ocurren en las redes sociales, eso es lo que lo hace auténtico".

Al contar con esa gran cantidad de seguidores, Lame utiliza la plataforma como su trabajo de tiempo completo, al usar el fondo de creadores de Tik Tok. También, cabe destacar que hace colaboraciones con marcas y personalidades famosas, como el pasado 18 de junio subió un video con el futbolista reconocido Paulo Dybala.

