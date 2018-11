Maluma tomará un descanso para 'alimentar su espíritu'

Juan Luis Londoño, verdadero nombre del cantante, lo confirmó a sus fanáticos en unos videos publicados en historias de Instagram.

“Se viene un poco de descanso para mí, necesito alimentar mi espíritu", dijo Maluma a su poco más de 36 millones de seguidores en esa red social.

El artista se presentó el pasado 19 de noviembre pasado en Montevideo, Uruguay, como parte de su F.A.M.E. Tour.

Algunos medios interpretaron esto como el retiro del artista.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis. Necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, aseveró el colombiano en su Insta Stories.

En la última gala de los Premios Latin Grammy, Maluma se llevó el galardón en la categoría de mejor álbum vocal de pop contemporáneo por F.A.M.E.